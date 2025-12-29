Эксперт Эпископос: дипломатия по Украине близка к завершению конфликта

Переговоры прошли успешно, поделился мнением научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Дипломатические усилия по урегулированию на Украине близки к тому, чтобы набрать "критическую массу" и вывести стороны на "необратимый путь" завершения конфликта за столом переговоров. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 декабря.

С точки зрения эксперта, эти переговоры прошли успешно. "После успешной воскресной встречи мы потенциально находимся на пороге того, чтобы набрать в дипломатическом плане критическую массу. Белый дом и его партнеры вложили столько энергии и ресурсов, был достигнут настолько содержательный прогресс в движении к рамочной договоренности, что война, возможно, выходит на необратимый путь завершения путем переговоров", - убежден американский политолог.

"Разрыв на переговорах между Россией и Украиной по нескольким ключевым пунктам, кажется, сокращается, но территориальный вопрос остается самым сложным исключением", - считает Эпископос.

На его взгляд, имеет место "быстрое масштабное укрепление позитивного дипломатического импульса", направленного на урегулирование на Украине и "сгенерированного мирной инициативой президента Трампа".

Глава администрации США принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Хозяин Белого дома признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.