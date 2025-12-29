Трамп выразил сожаление, что за Украину погибли американские наемники

Президент США отметил, что это печальное событие

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников за чужую страну - Украину.

"Как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти", - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго.

28 декабря Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине находится уже на заключительной стадии.