Трамп выразил сожаление, что за Украину погибли американские наемники
04:50
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников за чужую страну - Украину.
"Как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти", - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго.
28 декабря Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине находится уже на заключительной стадии.