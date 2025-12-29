ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп выразил сожаление, что за Украину погибли американские наемники

Президент США отметил, что это печальное событие
Редакция сайта ТАСС
04:50

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников за чужую страну - Украину.

Читайте также

Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

"Как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти", - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго.

28 декабря Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине находится уже на заключительной стадии. 

УкраинаСШАТрамп, Дональд