На Украине допустили принятие непопулярных решений для мирного урегулирования

Большинство в Верховной раде "осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего", заявил депутат от правящей партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины может принять непопулярные, но нужные решения для заключения мирного соглашения в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил депутат от правящей партии "Слуга народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать сложные, но необходимые решения о мире? Думаю, не все, но большинство в Верховной раде, уверен, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения есть", - написал он в своем Telegram-канале.

Партии "Слуга народа" принадлежит большинство в Раде, что неоднократно позволяло Владимиру Зеленскому проводить через парламент необходимые ему решения.

28 декабря президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде, хотя до встречи с Трампом настаивал на необходимости проведения референдума. Трамп со своей стороны заявил, что мог бы приехать и выступить перед парламентом, если это поможет Киеву заключить соглашение.