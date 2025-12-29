Эксперт У: ЕС и Зеленский напрямую заинтересованы в продолжении конфликта РФ и Украины

Американский президент Дональд Трамп пытается достичь двух целей урегулированием украинского кризиса: улучшить отношения с Россией и снизить обязательства по обеспечению безопасности Европы, подчеркнул директор Центра американских исследований при Фуданьском университете

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Владимир Зеленский намереваются как можно дольше препятствовать урегулированию российско-украинского конфликта. Такое мнение выразил директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо.

Читайте также Рабочие группы и территориальный вопрос. Итоги встречи Трампа и Зеленского

"Для Зеленского продолжение войны напрямую связано с его личной политической судьбой: как только конфликт закончится, может завершиться и его политическая карьера, - приводит слова У Синьбо издание "Гуаньча". - Поэтому и Европа, и Зеленский имеют значительные интересы в продолжении войны, именно поэтому мирный процесс продвигается так медленно".

Согласно его мнению, американский президент Дональд Трамп пытается достичь двух целей урегулированием украинского кризиса: улучшить отношения с Россией и снизить обязательства по обеспечению безопасности Европы. Американский лидер, по словам эксперта, обнаружил, что добиться прекращения огня оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. "Главная причина заключается в том, что Европа продолжает поддерживать Украину и правительство Зеленского, что в определенной степени препятствует мирному процессу, к которому стремится Трамп", - отметил У Синьбо. Европа, сказал он, все еще надеется поддержать Киев в продолжении боевых действий и не желает прекращения огня в нынешних условиях.

"Я считаю, Трамп продолжит оказывать давление на Украину и Европу в 2026 году, - предположил профессор. - Если США прекратят оказывать разведывательную поддержку, Украине будет трудно продолжать борьбу".

Американист указал, что самое большое различие между Трампом и предыдущими президентами США заключается в том, что он рассматривает Европу не как актив, а как бремя. По мере приближения к концу российско-украинского конфликта Трамп намерен вывести американские войска из Европы, заставив ее взять на себя ответственность за собственную оборону, добавил У Синьбо.

"Однако, откровенно говоря, в настоящее время у Европы нет ни возможностей, ни желания по-настоящему принять такую трансформацию", - отметил У Синьбо.

Встреча Трампа и Зеленского

Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь. В свою очередь Зеленский заявил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской.

В преддверии встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.