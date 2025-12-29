ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эксперт Шестаков назвал маловероятным лишение Атамбаева киргизского гражданства

Руководитель киргизского Центра экспертных инициатив "Ой ордо" отметил, что для этого необходимы очень веские основания
09:02

БИШКЕК, 29 декабря. /ТАСС/. Перспектива лишения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева гражданства республики маловероятна. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал руководитель киргизского Центра экспертных инициатив "Ой ордо" ("Центр мысли"), политолог Игорь Шестаков, комментируя указ президента страны Садыра Жапарова о лишении бывшего руководителя страны всех государственных наград.

"Лишение Атамбаева кыргызского гражданства мне видится маловероятным", - считает он. Для этого, по его словам, необходимы очень веские основания, и продолжительное проживание бывшего главы государства за границей, которое было согласовано с властями, не является поводом для лишения его гражданства. "Тем более что официально Атамбаев находится в Испании на лечении, и не думаю, что он там уже принял испанское гражданство. Ему это не нужно", - продолжил эксперт.

Он напомнил, что ни первый президент страны Аскар Акаев, который с 2005 года живет в Москве, ни второй - Курманбек Бакиев, с 2010 года находящийся на территории Белоруссии, до сих пор не были лишены киргизского гражданства. Фактически таких прецедентов в истории республики еще не было. "Но в этом вопросе многое будет зависеть от самого Атамбаева, от его дальнейших действий", - полагает Шестаков. Эксперт отметил, что в настоящее время сторонники бывшего руководителя государства в Киргизии проявляют определенную активность, пытаясь раскачать общественно-политическую обстановку в стране, в частности провоцируя антикитайские настроения среди населения.

"В целом, вся эта ситуация с государственными наградами Атамбаева свидетельствует об их обесценивании. Большинство этих наград он получал фактический от своей правящей на тот момент партии СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана - прим. ТАСС) и однопартийцев, которых сам же и продвигал в руководители государства, так быть не должно", - уверен руководитель экспертного центра.

Нынешний президент Киргизии Жапаров 29 декабря подписал указ о лишении Атамбаева высшей степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ("Герой Кыргызстана"), ордена "Манас" II степени, ордена "Данакер" и медали "Данк". До 2012 года в Киргизии награжденные орденами и медалями имели много льгот и получали денежную помощь от государства. В частности, претендовали на персональную пенсию. Однако впоследствии эти льготы были отменены.

Атамбаев после ухода с поста президента

Атамбаев был президентом Киргизии в 2011-2017 годах, после чего официально не принимал активного участия в киргизской политике. 8 августа 2019 года он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Ему были предъявлены обвинения по целому ряду уголовных дел. По некоторым из этих обвинений он был оправдан, по другим - приговорен к тюремному сроку заключения. Атамбаев в общей сложности провел в местах лишения свободы свыше 3 лет, был отпущен на свободу и почти сразу же покинул пределы республики - по официальной версии, для прохождения лечения в Испании, где он продолжает оставаться до сих пор.

В июне нынешнего года экс-президента Киргизии вновь заочно приговорили к 11,5 года заключения. На этот раз Атамбаев был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. Бывшего президента также приговорили к конфискации имущества и лишению всех государственных наград. Фигурантами этого уголовного дела являлись несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, который осужден на 7 лет и 8 месяцев, и экс-депутат парламента Ирина Карамушкина (осуждена на 7 лет и 6 месяцев). 

