Политик Мема: приезд Зеленского в Москву подтвердил бы его стремление к миру

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" считает, что "любая встреча за пределами Москвы - это всего лишь иллюзия мира"

СТОКГОЛЬМ, 29 декабря. /ТАСС/. Визит Владимира Зеленского в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Зеленский должен посетить президента Путина в Москве, тогда я, возможно, поверю, что мирные усилия являются подлинными", - написал политик в Х.

Мема также подчеркнул, что, по его мнению, прошедшая в воскресенье встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде была нужна Зеленскому для того, чтобы "выиграть больше времени".

"Любая встреча за пределами Москвы - это всего лишь иллюзия мира", - заключил он.

28 декабря президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После двусторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. Как заявил Трамп по итогам встречи с Зеленским, гарантии безопасности Украине следует давать в первую очередь Европе, однако Соединенные Штаты готовы тоже принять в этом определенное участие.