Умеров: следующая встреча Трампа и Зеленского готовится в январе
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская и американская делегации во Флориде договорились о подготовке встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в январе 2026 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч <...> [Зеленского и Трампа] в Вашингтоне в январе", - написал он в телеграм-канале.
28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский заявил, что команды США и Украины встретятся на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Он также сказал, что на январь запланирована встреча Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией.