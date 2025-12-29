Умеров: следующая встреча Трампа и Зеленского готовится в январе

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, переговоры планируется провести в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © Joe Raedle/ Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская и американская делегации во Флориде договорились о подготовке встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в январе 2026 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч <...> [Зеленского и Трампа] в Вашингтоне в январе", - написал он в телеграм-канале.

28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский заявил, что команды США и Украины встретятся на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Он также сказал, что на январь запланирована встреча Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией.