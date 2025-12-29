Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выиграет по итогам украинского конфликта

Яцек Чапутович также отметил, что Вашингтон рассматривает Москву в качестве партнера для сотрудничества в области редкоземельных металлов, Арктики и искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что президент РФ Владимир Путин выйдет победителем по итогам конфликта на Украине. Об этом пишет польский интернет-портал Gazeta.pl.

"Путин выйдет победителем", - приводит слова политика портал. Кроме того, как отметил Чапутович, Вашингтон рассматривает Россию в качестве своего партнера с целью сотрудничества в области редкоземельных металлов, Арктики и искусственного интеллекта.

"Украина проиграла, вопрос только в том, насколько сильно. Европа проиграла, и, безусловно, сильно", - подытожил Чапутович.

28 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о том, что провел Путиным телефонный разговор, который стал первым с 16 октября и девятым с начала года. Беседа, как уточнил американский лидер, прошла в преддверии его встречи с Владимиром Зеленским, прошедшей в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Трамп оценил разговор с президентом РФ как очень хороший и продуктивный. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.