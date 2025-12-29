Филиппо считает, что Зеленский был недоволен, когда Трамп говорил о Путине

Лидер французской партии "Патриоты" обратил внимание, что президент США назвал отличным разговор с российским лидером

Владимир Зеленский © Joe Raedle/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский проявлял заметное "недовольство" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье во Флориде, когда тот говорил о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Прямо рядом с явно очень раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется, навязчиво чешет волосы), Трамп объясняет, что у него состоялся "отличный разговор с Путиным, который хочет мира", - написал политик в Х.

Филиппо также отметил, что подобные заявления Трампа сильно контрастируют с позицией Франции и Европейского союза, где "продолжают убеждать общественное мнение в существовании российской угрозы".

"Давайте распространим эту информацию как можно шире, потому что французам тоже нужно знать правду: это все обман, ложь, призванная лишь поддерживать страх и иллюзию войны!" - добавил политик.