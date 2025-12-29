Кабмин Украины уволил замминистра юстиции, которого называют человеком Миндича

Речь идет об Александре Белоусе

Здание правительства Украины © ShapikMedia/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины уволило заместителя министра юстиции Александра Белоуса, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк акцентировал внимание на том, что почти все люди, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, который замешан в коррупционном скандале, остаются в системе власти страны. Тогда парламентарий заявил, что Белоус - "человек 100% Миндича".

"Уволен Белоус Александр Вячеславович с должности заместителя министра юстиции Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, к вечеру Зеленский его уволил.