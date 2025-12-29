Филиппо: атака на резиденцию Путина призвана подорвать переговоры с США

Лидер французских "Патриотов" предположил, что к этой акции причастны союзники киевского режима

Редакция сайта ТАСС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © Prezat Denis/ ABACA via Reuters Connect

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотниками ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина направлена на срыв Киевом переговорного процесса с участием Вашингтона по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Это [атака Киева на госрезиденцию президента РФ] делается для того, чтобы сорвать мирный процесс, инициированный [президентом США Дональдом] Трампом: это крайне серьезно!" - сказал он.

На этом фоне Филиппо высказал предположение о возможной причастности к этой акции союзников киевского режима. Он выразил убеждение в том, что "ЕС и НАТО никогда не остаются в стороне от подлых ударов", и упомянул в этом контексте подрыв газопровода "Северный поток - 2".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

После этого происшествия президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил лидеру США Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. В то же время он подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира.