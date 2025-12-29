Трамп: удар Киева по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий
Редакция сайта ТАСС
18:32
обновлено 18:51
ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Удар Киева по госрезиденции президента РФ Владимира Путина был бы плохим развитием событий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я, в сущности, не знаю об этом", - заявил Трамп, отметив, что "только что услышал об этом". "Это было бы плохо", - добавил американский лидер. Встреча Трампа и Нетаньяху проходит в поместье главы администрации США Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).