Трамп: удар Киева по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий

Президент США подчеркнул, что только узнал об этом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Удар Киева по госрезиденции президента РФ Владимира Путина был бы плохим развитием событий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я, в сущности, не знаю об этом", - заявил Трамп, отметив, что "только что услышал об этом". "Это было бы плохо", - добавил американский лидер. Встреча Трампа и Нетаньяху проходит в поместье главы администрации США Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).