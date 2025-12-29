Трамп не поддерживает удары Киева по госрезиденции Путина

Президент США отметил, что об атаке ему рассказал российский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не поддерживает удары Киева по госрезиденции российского лидера Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мне это не нравится, это нехорошо", - заявил Трамп. "Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент Путин. Рано утром он сказал мне, что подвергся атаке. Это нехорошо", - подчеркнул президент США. Встреча Трампа и Нетаньяху проходит в поместье главы администрации США Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).