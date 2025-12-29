В Минске заявили, что Киев сделал шаг к краху, атаковав резиденцию Путина

Владимир Зеленский дал понять, насколько он "настроен на мир", указал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Террористическая атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина приблизила Киев на еще один большой шаг к собственному краху. Об этом заявил депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

"[Владимир] Зеленский дал понять, насколько он "настроен на мир". Его недавнее хамство во время рождественского выступления оказалось прямой угрозой. Киевский режим делает ставку на дальнейшую эскалацию. И опять (в который уже раз?) нужно подчеркнуть, что слово "эскалация" рифмуется для Зеленского и его клики со словом "капитуляция". Своей террористической атакой они сделали еще один большой шаг к собственному краху", - написал парламентарий в Telegram-канале.