Власти Никарагуа выразили солидарность с РФ из-за атаки на резиденцию Путина

Сопрезиденты республики направили письмо российскому лидеру

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо © AP Photo/ Alfredo Zuniga

МЕХИКО, 30 декабря. /ТАСС/. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили солидарность с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с атакой дронов Киева на резиденцию российского лидера. Об этом говорится в письме руководства Никарагуа, направленном президенту России.

"Выражаем вам от имени нашего народа и правительства национального примирения и единства нашу самую активную солидарность в связи с террористическим нападением Украины на жилые объекты вашей резиденции", - говорится в письме, опубликованном порталом 19digital.

Ортега и Мурильо указали, что считают логичным, что "фашизм ведет себя именно так, стремясь нивелировать силу переговоров, направленных на достижение мира в этом важном регионе планеты".

"Мы признаем усилия и постоянную деятельность РФ под вашим руководством, направленные на то, чтобы посредством всех усилий диалога и переговоров стал реальностью мир, в котором мы так нуждаемся", - говорится в послании никарагуанских лидеров. Они добавили, что борьба российского лидера за мир признана и поддержана народами мира.