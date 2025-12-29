Трамп выразил уверенность в помиловании Нетаньяху президентом Израиля

Американский президент назвал главу правительства еврейского государства премьер-министром военного времени

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что израильский президент Ицхак Герцог примет решение о помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Я думаю, что он [Герцог] сделает это. Как этого можно не сделать? Он [Нетаньяху] премьер-министр военного времени, он герой. Как его можно не помиловать"? - заявил Трамп.

Позднее, отвечая на аналогичный вопрос на совместной пресс-конференции с израильским премьером, Трамп выразил уверенность в том, что у Нетаньяху "все будет в порядке". При этом он допустил, что если бы должность премьера занимал кто-либо другой, "Израиля, возможно, уже не существовало бы". "Могли быть и другие премьер-министры военного времени, но они бы проиграли. А он победил", - добавил американский лидер.

Утром 30 ноября канцелярия Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение было передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего оно будет возвращено в канцелярию Герцога, который примет окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста. Государственная телерадиокомпания Kan отмечала, что в министерстве юстиции уже начался специальный процесс по сбору и анализу данных и мнений уполномоченных сотрудников относительно помилования Нетаньяху.

В июне 2025 года Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "пародией на правосудие". 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля.

12 ноября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. По информации Kan, израильский президент заявил в ответном комментарии, что "любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами".

Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.