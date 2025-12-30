Мадуро: ВВС Венесуэлы в 2025 году уничтожили 39 самолетов наркоторговцев

По словам президента Боливарианской Республики, всего с момента принятия закона о борьбе с наркотрафиком сбито и уничтожено 430 самолетов

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 30 декабря. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Венесуэлы уничтожили в 2025 году 39 самолетов наркоторговцев, а с момента принятия закона по борьбе с наркотрафиком - 430. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Хочу поздравить наши вооруженные силы, наш территориальный оборонный комплекс и, в особенности, противовоздушную оборону и нашу военную авиацию, потому что вчера (28 декабря - прим.ТАСС) в штате Апуре был сбит 31-й самолет наркоторговцев в этом году", - заявил глава государства. Он сообщил, что 29 декабря в штате Амасонас в приграничном районе с Бразилией военная авиация уничтожила 8 самолетов наркомафии и их число в 2025 году составило 39 воздушных судов.

Мадуро подчеркнул, что с момента принятия закона о борьбе с наркотрафиком сбито и уничтожено 430 самолетов наркоторговцев.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группировку американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожил в международных водах не менее 28 скоростных лодок, в результате чего погибли более 100 человек.

Президент США Дональд Трамп 29 декабря подтвердил нанесение удара по району, якобы задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.