Telegraph: прием Зеленского показывает хрупкость отношений США и Украины

Отмечается, что президента России Владимира Путина в августе 2025 года встретили "со всеми церемониями", а Владимира Зеленского не удостоили даже "рядовым приветствием от американского чиновника"

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © Joe Raedle/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Разница в приеме Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина во время их визитов в США не осталась незамеченной в Киеве и демонстрирует подход Вашингтона к отношениям с Украиной. Такое мнение выразила британская газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что Путина встретили в Аляске в августе 2025 года "со всеми церемониями", когда президент США Дональд Трамп ждал его у выхода из самолета в конце красной ковровой дорожки. Прием Зеленского во Флориду 28 декабря не обошелся даже "рядовым приветствием от американского чиновника".

The Daily Telegraph считает, что такое несоответствие символизирует хрупкость отношений между Украиной и США, которое не осталось незамеченным ни в Москве, ни в Киеве.

Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье во Флориде. После двусторонних переговоров, которые длились более двух часов, они провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было.

В преддверии встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.