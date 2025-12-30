МИД КНР призывает стороны украинского конфликта избегать дальнейшей эскалации

Важно предотвратить расширение конфликта, подчеркнул официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китай призывает стороны украинского конфликта избегать эскалации ситуации, создать условия для политического урегулирования кризиса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

"Китай призывает все заинтересованные стороны соблюдать три принципа: предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды и создать условия для политического урегулирования кризиса", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что "диалог и переговоры остаются единственным реалистичным путем урегулирования украинского кризиса".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.