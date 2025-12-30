В Иране подписали письмо против назначения главой ЦБ экс-министра экономики

На фоне серьезного ослабления национальной валюты в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 30 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов иранского Меджлиса (однопалатный парламент) направила письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану, протестуя против назначения главой Центробанка исламской республики экс-министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати. Об этом сообщило агентство Mehr.

29 декабря на фоне серьезного ослабления национальной валюты в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. По словам заместителя главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммада Мехди Табатабаи, место Фарзина займет Хеммати, который в марте был отстранен Меджлисом от должности.