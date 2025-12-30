И.о. премьера Нидерландов анонсировал встречу "коалиции желающих" в январе

Она состоится на следующей неделе

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 30 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф сообщил, что встреча так называемой коалиции желающих состоится на следующей неделе.

"Обсудил с европейскими лидерами в Берлинской группе все последние события и предстоящие переговоры между Европой, США и Украиной. Наша работа по обеспечению надежных гарантий безопасности продолжается <...> На следующей неделе "коалиция желающих" снова соберется на заседание", - написал Схоф в Х.

26 декабря газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что страны, входящие в "коалицию желающих", намерены в январе провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине.