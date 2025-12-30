Филиппо: Трамп в ярости из-за попытки нападения Украины на резиденцию Путина

Лидер французской партии "Патриоты" считает, что это сделано, чтобы сорвать мирные усилия президента США

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп в ярости из-за попытки ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина.

"Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы сорвать его мирные усилия", - написал Филиппо в X.

Французский политик также заявил о необходимости "как можно скорее оценить степень вовлеченности Европы и НАТО в этот безумный акт саботажа".