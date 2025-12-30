Филиппо: Трамп в ярости из-за попытки нападения Украины на резиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
12:41
ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп в ярости из-за попытки ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина.
"Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы сорвать его мирные усилия", - написал Филиппо в X.
Французский политик также заявил о необходимости "как можно скорее оценить степень вовлеченности Европы и НАТО в этот безумный акт саботажа".