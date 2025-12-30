Эксперт ван дер Пейл счел атаку на резиденцию Путина итогом подготовки Киева Западом
ГААГА, 30 декабря. /ТАСС/. Попытка Киева атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина при помощи дронов стала результатом кампании по системной и долгосрочной подготовке украинских спецслужб западными инструкторами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
"Что касается попытки атаковать резиденцию президента [России], надо сказать, что на протяжении последних лет западные спецслужбы готовили украинские силы безопасности, в том числе СБУ, к осуществлению террористических актов против России", - сказал он.
Эксперт полагает, что Запад также оказывал Киеву широкую поддержку при подготовке ряда терактов на территории РФ, включая убийства военкора Владлена Татарского, журналистки Дарьи Дугиной и начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Запад оказывал Украине помощь в подготовке этих терактов, в том числе предоставляя разведданные и спутниковые снимки", - подчеркнул он.