Эксперт ван дер Пейл счел атаку на резиденцию Путина итогом подготовки Киева Западом

Бывший профессор Университета Сассекса полагает, что западные страны также оказывали киевскому режиму широкую поддержку при подготовке терактов на территории РФ

ГААГА, 30 декабря. /ТАСС/. Попытка Киева атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина при помощи дронов стала результатом кампании по системной и долгосрочной подготовке украинских спецслужб западными инструкторами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Что касается попытки атаковать резиденцию президента [России], надо сказать, что на протяжении последних лет западные спецслужбы готовили украинские силы безопасности, в том числе СБУ, к осуществлению террористических актов против России", - сказал он.

Эксперт полагает, что Запад также оказывал Киеву широкую поддержку при подготовке ряда терактов на территории РФ, включая убийства военкора Владлена Татарского, журналистки Дарьи Дугиной и начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Запад оказывал Украине помощь в подготовке этих терактов, в том числе предоставляя разведданные и спутниковые снимки", - подчеркнул он.