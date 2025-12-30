Bloomberg: европейские лидеры провели разговор по итогам визита Зеленского в США

Европейцы обсудили реакцию России на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство Евросоюза и ведущие европейские лидеры 30 декабря в формате видеоконференции провели беседу по урегулированию конфликта на Украине с учетом итогов встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, европейцы обсудили реакцию России на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Глава государства в телефонной беседе с Трампом заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по Украине будет пересмотрена в связи с произошедшими событиями.