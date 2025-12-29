Ушаков: Путин четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена

Российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин очень четко заявил лидеру США Дональду Трампу о том, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки на резиденцию главы российского государства. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", - сказал Ушаков.

Он продолжил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием". "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", - подчеркнул помощник президента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".