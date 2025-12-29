Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры
Редакция сайта ТАСС
17:38
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, Путин обратил внимание Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как подчеркнул Ушаков, был шокирован атакой Киева и заявил, что это повлияет на подход США в работе с Владимиром Зеленским.
Кроме того, президенты РФ и США обсудили переговоры Вашингтона и Киева во Флориде и "весьма по-дружески" договорились и далее поддерживать диалог друг с другом.
ТАСС собрал главное, о чем заявил Ушаков.
Об атаках Киева на госрезиденцию Путина
- Путин обратил внимание американского лидера на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева на свою госрезиденцию и подчеркнул, что эти террористические действия не останутся "без самого серьезного ответа".
- Российский президент очень четко заявил лидеру США, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок" в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Путин также отметил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием".
- Трамп "был шокирован этим сообщением [об атаке Украины], в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия" со стороны Киева. Американский президент подчеркнул, что атака ВСУ "несомненно повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским". Трамп, кроме того, сказал, что США, "слава богу", не давали Tomahawk Украине.
Об итогах контактов США и Украины
- Трамп и его советники "подробно, в деталях" проинформировали Путина об итогах состоявшихся накануне во Флориде переговоров с Зеленским.
- По словам Ушакова, американский лидер на переговорах с Зеленским рекомендовал Киеву "даже не пытаться получить передышку" на фронте - вместо этого нужно ориентироваться на комплексные договоренности для реального завершения конфликта.
- Помощник лидера РФ подчеркнул, что "в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня".
- По оценке российской стороны, предложения Киева пока оставляют ему поле для уклонения от обязательств, добавил Ушаков.
Контакты РФ и США
- Путин за 2025 год провел 17 контактов с американскими представителями, в том числе 10 разговоров с Трампом. "Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками", - уточнил представитель Кремля.
- Ушаков особо подчеркнул тот факт, что интенсивность контактов с США весьма красноречива. "О чем это говорит, выводы можете сделать сами", - сказал он.