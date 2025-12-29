Статья

Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры

Лидеры РФ и США провели очередной телефонный разговор

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, Путин обратил внимание Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как подчеркнул Ушаков, был шокирован атакой Киева и заявил, что это повлияет на подход США в работе с Владимиром Зеленским.

Кроме того, президенты РФ и США обсудили переговоры Вашингтона и Киева во Флориде и "весьма по-дружески" договорились и далее поддерживать диалог друг с другом.

ТАСС собрал главное, о чем заявил Ушаков.

Об атаках Киева на госрезиденцию Путина

Путин обратил внимание американского лидера на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева на свою госрезиденцию и подчеркнул, что эти террористические действия не останутся "без самого серьезного ответа".

Российский президент очень четко заявил лидеру США, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок" в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом. Путин также отметил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием".

Трамп "был шокирован этим сообщением [об атаке Украины], в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия" со стороны Киева. Американский президент подчеркнул, что атака ВСУ "несомненно повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским". Трамп, кроме того, сказал, что США, "слава богу", не давали Tomahawk Украине.

Об итогах контактов США и Украины

Трамп и его советники "подробно, в деталях" проинформировали Путина об итогах состоявшихся накануне во Флориде переговоров с Зеленским.

По словам Ушакова, американский лидер на переговорах с Зеленским рекомендовал Киеву "даже не пытаться получить передышку" на фронте - вместо этого нужно ориентироваться на комплексные договоренности для реального завершения конфликта.

Помощник лидера РФ подчеркнул, что "в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня".

По оценке российской стороны, предложения Киева пока оставляют ему поле для уклонения от обязательств, добавил Ушаков.

Контакты РФ и США