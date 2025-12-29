ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: Трамп заявил, что атака ВСУ повлияет на подход США в работе

Речь идет о рабочих контактах с Владимиром Зеленским
16:22
обновлено 16:27
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным указал, что атака БПЛА на госрезиденцию президента РФ повлияет на американские подходы в работе с Владимиром Зеленским.

"Как было сказано, это [атака Киева на госрезиденцию президента РФ] несомненно повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским", - пояснил Ушаков. 

