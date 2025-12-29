Ушаков: Трамп сам сказал, что США, "слава богу", не давали Tomahawk Киеву
Редакция сайта ТАСС
29 декабря, 16:21
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что американская администрация "слава богу" не давала Tomahawk Киеву. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нынешняя администрация [США], как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk [киевскому режиму], - отметил Ушаков.