ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Ушаков: Трамп сам сказал, что США, "слава богу", не давали Tomahawk Киеву

Президент США провел телефонный разговор с российским лидером
Редакция сайта ТАСС
29 декабря, 16:21
© ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что американская администрация "слава богу" не давала Tomahawk Киеву. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также

Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры

"Нынешняя администрация [США], как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk [киевскому режиму], - отметил Ушаков. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, Дональд