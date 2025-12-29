Ушаков: предложения Киева пока оставляют ему поле для уклонения от обязательств

По утверждениям Вашингтона, Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, указал представитель Кремля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что предлагается командой Владимира Зеленского для завершения конфликта. Но пока эти подходы оставляют Киеву возможность для уклонения от выполнения обязательств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что, по утверждениям Вашингтона, Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.

"Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении. Но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств", - сказал представитель Кремля.