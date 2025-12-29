Ушаков: Путин обратил внимание Трампа на атаку Киева на свою резиденцию

Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, заявил помощник российского лидера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание американского лидера Дональда Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - указал Ушаков.