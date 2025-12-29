Ушаков: Трамп был шокирован атакой Киева на госрезиденцию Путина

Президент США не мог предположить такие сумасшедшие действия, указал представитель Кремля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что был шокирован атакой Киева на госрезиденцию президента РФ. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - указал Ушаков.