Ушаков: Трамп был шокирован атакой Киева на госрезиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
16:14
обновлено 16:23
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что был шокирован атакой Киева на госрезиденцию президента РФ. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - указал Ушаков.