Ушаков: США рекомендовали Киеву не пытаться получить передышку на фронте

Представитель Кремля отметил, что Владимиру Зеленскому рекомендовали ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что на переговорах с Владимиром Зеленским рекомендовал Киеву даже не пытаться получить передышку на фронте - вместо этого нужно ориентироваться на комплексные договоренности для реального завершения конфликта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта", - сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, во время переговоров с Зеленским "американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня".

28 декабря Трамп провел переговоры с Зеленским. До них американский лидер позвонил Путину. 29 декабря президенты России и США поговорили еще раз.