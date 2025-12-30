Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина

Мэтью Уитэкер добавил, что подобное нападение Киева было бы "безрассудным" и явно не пошло бы на пользу делу достижения мира на Украине

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер © AP Photo/ Paul Vernon

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены провести исчерпывающее изучение имеющихся разведывательных данных для расследования обстоятельств террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, коснувшись соответствующего вопроса.

Уитэкер добавил, что подобное нападение Киева было бы "безрассудным" и явно не пошло бы на пользу делу достижения мира на Украине.