Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
19:14
НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены провести исчерпывающее изучение имеющихся разведывательных данных для расследования обстоятельств террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, коснувшись соответствующего вопроса.
Уитэкер добавил, что подобное нападение Киева было бы "безрассудным" и явно не пошло бы на пользу делу достижения мира на Украине.