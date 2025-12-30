"Зеркало недели": новым главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк

В офисе Владимира Зеленского Власюка называют "собственностью" Андрея Ермака

Уполномоченный Украины по санкционной политике Владислав Власюк © Valentyn Ogirenko/ REUTERS

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский определился с кандидатурой главы своего офиса. Им может стать уполномоченный Украины по санкционной политике Владислав Власюк, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Издание отмечает, что, судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не будет участвовать в выработке политики страны и не станет мешать бывшему главе офиса Андрею Ермаку влиять на все решения, принимаемые Зеленским. В офис Власюка привела советница Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились. Со временем Власюк сработался с Ермаком, и у них выстроились близкие отношения. В офисе Зеленского Власюка называют "собственностью" Ермака.

С апреля 2022 года Власюк занял должность секретаря международной рабочей группы по санкциям против России (так называемая санкционная группа Ермака-Макфола). В июле 2023 года он вошел в наблюдательный совет украинского Сенс-банка (бывший "Альфа-банк Украина"), а в 2024 году Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике.