Politico: у ФРГ есть секретный план на случай военного конфликта с участием НАТО

По информации газеты, в документе говорится, что Германия уже занимается формированием общей картины угроз и подготовкой защитных мер

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Немецкие военные планировщики подготовили секретную программу действий в рамках НАТО, состоящую из пяти этапов, на случай военного конфликта. Как сообщила со ссылкой на правительственный документ газета Politico, Германия уже приступила к реализации первой фазы этого плана.

По информации издания, в документе подробно изложена модель военной эскалации, начиная с раннего выявления потенциальной опасности и заканчивая коллективной обороной стран альянса и постконфликтным восстановлением. В нем также говорится, что ФРГ уже находится на первом этапе эскалации и занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер.

Газета также отметила, что, согласно плану, Германия выступит в роли транзитного коридора для войск НАТО и станет центром обеспечения сил альянса. Утверждается, что из-за этого она может стать приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.

В ноябре газета The Wall Street Journal сообщила, что власти ФРГ более двух лет разрабатывали секретный план ведения конфликта с Россией, среди положений которого значится переброска 800 тыс. натовских военных на восток по немецкой территории. Бундесвер скрытно вел подготовку больниц, полиции, спасателей и операторов автомагистралей к возможному военному противостоянию. К 2029 году германское руководство намерено потратить €166 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры и подготовку ее к двойному использованию - гражданскому и военному. 15 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил с утверждением, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что развитие военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности страны. Он называл чушью заявления европейских политиков о возможной войне с Россией и выражал сомнение, что они верят в то, что говорят.