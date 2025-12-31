Эксперт Чжао: Зеленский надеется затянуть переговоры попыткой референдума

Замдиректора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований считает, что откладывание решения Владимир Зеленский пытается выиграть время в надежде изменить ситуацию на поле боя

ШАНХАЙ, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Владимир Зеленский пытается отложить переговорный процесс, продвигая идею проведения референдума по вопросу о Донбассе. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований профессор Чжао Лун.

"После встречи с американским президентом Дональдом Трампом Зеленский заявил, что 95% переговоров о мирном соглашении можно считать завершенными и что он готов к созданию "экономической зоны" в Донбассе через общенациональный референдум, - сказал эксперт. - Эти заявления стали одновременно ответом той части общественности на Украине, которая отказывается идти на чрезмерные компромиссы по территориальному вопросу, и классическим политическим средством смягчения удара. Откладывая принятие решения, он пытается выиграть время, чтобы затянуть переговорный процесс в надежде изменить ситуацию на поле боя".

Чжао Лун отметил, что в 2025 году российские военные обладали преимуществом на поле боя, и это сделало позицию РФ более устойчивой в рамках попыток Трампа урегулировать украинский кризис. "В условиях продолжающегося усиления давления Трампа на Киев Россия и Украина могут инициировать переговоры на более высоком уровне или технические переговоры о выводе войск, а также рассмотреть возможность поэтапного прекращения огня в рамках этих переговоров", - предположил профессор. Комментируя американское посредничество, он сказал, что "директивный, внешне мотивированный подход" вряд ли позволит разрешить наиболее острые разногласия между Москвой и Киевом.

"Как добиться поэтапного разделения фактического контроля и правового статуса в территориальном вопросе, как создать сдерживающий фактор в гарантиях безопасности, приемлемый для обеих сторон и без дисбаланса, как сформировать устойчивые институциональные механизмы прекращения огня и миротворчества, которые подлежат исполнению и проверке, - все это требует постепенного прогресса через многократные попытки всех сторон", - полагает Чжао Лун. Он добавил, что без решения этих проблем добиться настоящего мира будет трудно.

Ранее Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что считает референдум наиболее надежным способом фиксирования договоренностей об урегулировании, и призвал Запад обеспечить перемирие на срок не менее 60 дней для его проведения. Как в свою очередь заявил, комментируя идею такого плебисцита, помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь Донбасс является российским, что прописано в Конституции РФ.