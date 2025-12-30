Мнение

Хотелки, авантюра и несознанка Зеленского: а готов ли ждать Трамп

Андрей Суржанский — о том, к чему приведет террор Киева

Президент США Дональд Трамп © Joe Raedle/ Getty Images

Террористическая атака киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области полностью изменила конфигурацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Какие конкретно цели преследовал Владимир Зеленский, известно лишь ему одному, но совершенно ясно, что он совершил (по незнанию ли или простой человеческой глупости) большую стратегическую ошибку.

До недавнего времени стороны, очевидно, придерживались негласного правила: пока идут переговоры, удары по центрам принятия решений не предпринимаются. Иначе к чему вообще переговоры? Теперь свои 20 пунктов (хотелок), с презентацией которых украинская делегация ездила в минувшие выходные во Флориду, Зеленский может смело засунуть куда угодно.

Срывает переговоры, но зачем?

Зеленский избрал новую тактику: сначала в предрождественском поздравлении жителям Украины он по-антихристиански пожелал смерти российскому руководству, а затем, видимо, решил претворить это в жизнь. Причем сразу после (если даже не во время) переговоров с президентом США Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в Майами.

Если следовать этой логике, то получается, что, намереваясь устранить руководство РФ, переговоры с ним Зеленский вести не собирался. Тот есть речь идет о спланированном обнулении всего переговорного процесса.

Понял ли это Трамп? Пока не ясно. Киев же, как обычно, ушел в "несознанку", отрицая, что вообще бил по резиденции главы российского государства. Но ведь речь идет не об одном случайно залетевшем беспилотнике, а об атаке с участием 91 дрона. Все они, кстати, были уничтожены. Безусловно, российская сторона готова предоставить необходимые доказательства совершения теракта, но нужны ли они кому-то? Евронацистам во главе с рейхсфюрером ЕК Урсулой фон дер Ляйен точно не нужны. Те готовы оправдать любое преступление украинского режима, невзирая ни на что.

Для российского же руководства никаких неясностей нет. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, РФ пересмотрит переговорную позицию в свете атаки Киева на госрезиденцию Путина. Это, пожалуй, главный результат киевской авантюры.

"Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены", — заверил Лавров, добавив, что Москва все же не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами.

Трамп возмущен

Судя по тому, что позднее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам очередного телефонного разговора Трампа и Путина, глава американской администрации был возмущен известием о теракте киевского режима против резиденции главы российского государства. Сам Трамп позже подтвердил, что действительно был "очень рассержен". "Да, мне это не нравится, это нехорошо", — сказал американский лидер, комментируя вылазку Киева. При этом глава Белого дома указал, что такого рода действия Украины не могут способствовать переговорам об урегулировании конфликта. "Речь идет о деликатном периоде. Сейчас не время", — отметил Трамп. По его словам, информацию об ударе он получил от Путина в ходе телефонного разговора 29 декабря.

Вопрос в том, обнулит ли этот эпизод "дух Анкориджа" и общую проявленную там готовность президента РФ к компромиссам? Полагаю, что нет. Недруги Владимира Путина могут пытаться обвинять его в чем угодно, но даже они признают, что российский лидер всегда держит свое слово. В этом и заключается существенное его отличие от просроченного Зеленского, который даже с Трампом пытается играть в наперстки.

Но все же надо принимать во внимание, что существенные поправки в мирный процесс с российской стороны обещаны. С учетом, конечно, содержания проведенного Путиным 29 декабря совещания по ситуации в зоне СВО. "Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, — резюмировал верховный главнокомандующий. — Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции".

Готов ли Трамп ждать?

Дональд Трамп, вложивший много сил, времени и средств в мирный процесс на Украине, судя по всему, готов подождать. Тем более что у него много других проблем и приоритетов. Например, Венесуэла.

Время и конъюнктура на стороне России.

Да, конфликт не удалось урегулировать за 24 часа, как изначально планировалось, но американский президент может смело сказать, как герой романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки": "Но я хотя бы попытался… Черт возьми, на это, по крайней мере, меня хватило, так или нет?" И все отнесутся к этому с пониманием.

Не причисляю себя к большим поклонникам Трампа, но считаю, что он действительно заслужил Нобелевскую премию мира, хотя бы за попытку урегулирования такого сложного конфликта. Он заслужил ее гораздо больше, чем Барак Обама, которому премия была выдана авансом в первые месяцы президентства за то, чего он еще не сделал, но, как ожидалось, сделает в будущем. Обама, рафинированный интеллигент с широкой улыбкой, в итоге ничего не сделал и даже не пытался, а лишь загнал российско-американские отношения в еще более глубокую яму. А его дело потом бесславно продолжил Джо Байден.

Что касается украинского конфликта, то помимо пессимистов есть и оптимисты, которые считают мирный процесс необратимым. "Контуры окончательного урегулирования уже видны, даже если обе стороны категорически это отрицают", — заметил Томас Грэм, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша, а ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям. "Критики будут утверждать, что подобные дипломатические усилия выходят за рамки возможностей администрации Трампа, — продолжил он. — Ей якобы не хватает дисциплины, последовательности, потенциала и терпения для проведения последовательных дипломатических усилий. Но даже тот, пусть и нестабильный, прогресс в нынешних переговорах был бы невозможен, если бы Трамп в феврале не начал диалог с Путиным с целью прекращения войны".

20 пунктов мирного плана, 25, 28 или даже 29 — игры в цифры не столь уж важны. Россия четко определила себе цели и планомерно движется к ним. А для Зеленского в свете его последних выпадов список хотелок будет неизбежно сокращаться со всеми вытекающими для него последствиями.

Тут, как говорится, к гадалке не ходи.

