NYT: Украина на переговорах с США 11 марта была согласна на уступки территорий
Редакция сайта ТАСС
09:14
обновлено 09:17
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские чиновники на переговорах с американскими коллегами в Эр-Рияде 11 марта впервые дали свое согласие на отказ от примерно 20% территории страны ради достижения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
"Впервые [Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны", - заявил неназванный американский чиновник.