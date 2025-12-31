NYT: Украина на переговорах с США 11 марта была согласна на уступки территорий

Тогда украинские чиновники готовы были отказаться примерно от 20% территории страны

Редакция сайта ТАСС

Переговоры США и Украины, 11 марта 2025 года © Saul Loeb/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские чиновники на переговорах с американскими коллегами в Эр-Рияде 11 марта впервые дали свое согласие на отказ от примерно 20% территории страны ради достижения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Впервые [Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны", - заявил неназванный американский чиновник.