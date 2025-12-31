Лукашенко: удар "Орешником" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"

Президент Белоруссии отметил, что предприятие "было уникальнейшее в Советском Союзе"

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что удар "Орешником" по заводу "Южмаш" в 2024 году "за минуту" уничтожил это предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".

"Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей <...>. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту", - сказал белорусский лидер в ходе посещения холдинга "Горизонт". Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.