Welt: в Европе подготовили планы по отправке до 15 тыс. военных на Украину

Источник газеты сообщил, что Франция и Британия готовы участвовать в наблюдении за перемирием без мандата ЕС или ООН

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Несколько европейских стран подготовили планы по отправке своих военнослужащих на Украину в рамках так называемой коалиции желающих для контроля над возможным перемирием. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем", - отметил источник издания. По его данным, европейские страны могут направить в первые шесть месяцев после достижения договоренности о перемирии "от 10 тыс. до 15 тыс." военных.

При этом "Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за перемирием и без мандата ООН или ЕС", утверждал источник. Им якобы достаточно "приглашения" со стороны Киева.

Планы предусматривают, что контроль над перемирием с воздуха и на море будет осуществляться граничащими с Украиной странами. Важную роль якобы должна играть Турция.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.