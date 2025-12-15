Статья

Хаос как новая константа: экономист — о будущем европейских элит

Попытки европейских политиков сохранить привычный хрупкий мир не увенчаются успехом — уже к 2030 году Европу ожидают экономическая стагнация, утрата стратегической автономии и серьезные социально-политические проблемы. Об этом пишет в своем докладе "Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026–2030 гг." доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко. ТАСС ознакомился с работой ученого

Редакция сайта ТАСС

© Michele Tantussi/ Getty Images

Смешались два тренда: один — "зеленый", другой — военный

Европейские элиты пытаются удержать старый привычный мир, который рушится на их глазах, парадоксальным способом, считает Николай Гапоненко. Они надеются бесконечно наращивать военные расходы, при этом продолжая придерживаться курса на "зеленую" энергетику, высокие социальные стандарты и стабильный рост.

Читайте также

Предрождественская распродажа "железа": в Европе массово дозаказывают бронетехнику

"Это попытка совместить несовместимое. Европа не адаптируется. Она вступила в эпоху управляемого упадка, и драйвером этого упадка становятся колоссальные расходы на гибридную войну против России", — заявил ТАСС автор доклада, добавив, что проведенный им анализ показал: ставка на сдерживание России любой ценой оборачивается не укреплением Европы, а ее системным распадом.

По его образному выражению, под фундамент европейского благополучия заложена мина замедленного действия. Сценарий развития Европы, по которому она будет развиваться (а точнее, в логике автора, — деградировать) в ближайшие годы, он называет Оборонной мобилизацией в условиях краха иллюзий.

Путь к хронической стагфляции

К 2030 году Германия, Франция и Италия потеряют статус промышленных держав первого эшелона, уверен эксперт. Он связывает это с высокими энергетическими издержками, потерей конкурентоспособности и вынужденным переносом производственных площадок в третьи страны.

"Компании принимают окончательные, а не временные решения. Крупнейший химический концерн BASF переносит производство в Китай, сокращая 2,6 тыс. рабочих мест в Германии. Международная корпорация ArcelorMittal закрывает доменные печи в Германии, Франции и Испании. Польша и Чехия вынуждены субсидировать энергоемкие предприятия из госбюджета, лишая средств инфраструктурные и социальные проекты", — говорит Гапоненко.

Читайте также

Bild: в автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

По его прогнозу, европейский автопром (даже немецкий) уступит рынки электромобилей китайским и американским производителям: "Велика вероятность того, что в 2026–2027 годах Европа окончательно потеряет статус экспортера автомобилей премиум-класса. Электромобили Tesla, BYD будут доминировать на люксовом рынке, а китайские бренды захватят сегмент бюджетных машин. Немецкий автопром сохранится лишь как нишевой производитель для внутреннего рынка".

Зависимость от импорта американского вооружения и сжиженного природного газа (СПГ) приведет к потере стратегической автономии Евросоюза. "85% закупок оружия странами Восточной Европы после 2022 года пришлось на США. ЕС вынужден импортировать СПГ из Штатов по ценам, в два-три раза превышающим довоенные российские. Ключевым же моментом станет ультимативное требование США о полной синхронизации санкционной политики ЕС с американской, особенно в отношении Китая", — считает эксперт.

Гигантские оборонные расходы на фоне обязательств перед НАТО и поддержка Украины будут финансироваться за счет сокращения социальных программ, роста налогов и новых государственных заимствований. Это, по мнению Гапоненко, приведет к хронической стагфляции, сокращению инвестиций и потребительского спроса.

"Козырь" для ультраправых

Снижение реальных располагаемых доходов среднего класса в европейских странах продолжится. По прогнозу экономиста, социальные гарантии (пенсии, бесплатное образование, здравоохранение) будут неуклонно урезаться в пользу финансирования обороны.

Читайте также

Выборы в ЕП: граждане ЕС выступили против курса Брюсселя, но их не услышат

"В 2024 году бастовали железнодорожники Германии, фермеры по всей Европе, пилоты, врачи и учителя. Их лозунг был один — защита доходов от инфляции", — напоминает эксперт. Уже в следующем году эти разрозненные протесты сольются воедино, считает он: "Протесты фермеров, транспортников, госслужащих из эпизодических превратятся в постоянный фон общественной жизни. Это будут широкие движения против политики "войны любой ценой" и снижения уровня жизни".

Экономист допускает, что под давлением бизнеса, нуждающегося в дешевой рабочей силе, будет легализован труд миллионов нелегальных мигрантов. Это чревато взрывным ростом популярности ультраправых партий, которые будут напрямую обвинять Брюссель и национальные правительства в "демографической замене". В свою очередь, легитимность традиционных партий будет подорвана. "Граждане будут воспринимать их как проводников непопулярной и провальной политики", — отмечает Гапоненко.

Он акцентирует внимание на том, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции стабильно лидирует в опросах перед выборами 2027 года. А в Германии партия "Альтернатива для Германии" вышла на первое место в нескольких восточных землях, несмотря на попытки ее маргинализации.

Коалиционным правительствам лидирующих стран Евросоюза — Германии, Франции и Италии — придется поднимать вопросы о непопулярных, но необходимых решениях (повышении налогов, сокращении соцрасходов). Но, как говорит экономист, они будут блокироваться усилившимся правым и левым флангами, что приведет к политическому тупику.

Внутренние политические противоречия

По мнению Николая Гапоненко, к концу текущего десятилетия в Европе с большой долей вероятности усилятся противоречия между атлантистами Восточной Европы (Польшей и странами Балтии) и скептиками (Венгрией и Словакией). "В ситуации с Украиной первые требуют максимальной эскалации и передачи Киеву всех доступных вооружений, вторые открыто блокируют эти инициативы", — говорит он.

Также усиление внутренней политической конфронтации неизбежно в Германии и Франции, которые разрываются в попытках соблюсти атлантические обязательства и отстоять свои экономические интересы, сохранив остатки суверенитета.

Читайте также

Орбан указал на нежелание венгров умирать за Украину

"Бюджетный кризис, разразившийся в Германии в 2023 году из-за "долгового тормоза", был лишь репетицией. В 2026 году коалициям в Берлине, Париже и Варшаве придется принимать решения о прямом повышении налогов для среднего класса с целью закупки F-35 и Patriot. Это приведет либо к распаду коалиций, либо к утрате электоральной поддержки", — полагает эксперт.

Противоречия усилятся и в Италии, Греции и Испании, наиболее пострадавших от экономического кризиса и миграционного давления. Гапоненко не исключает того, что в условиях паралича коалиций и под влиянием массовых уличных беспорядков в Греции или в Италии может быть сформировано "техническое правительство национального единства" с чрезвычайными полномочиями. "Оно приостановит действие некоторых демократических процедур под предлогом защиты от внешней гибридной угрозы и внутреннего саботажа. Это станет опасным прецедентом для всего ЕС", — допускает он.

Разрыв пресловутого соцконтракта

Поскольку внешняя политика Евросоюза будет все больше синхронизироваться с политикой Вашингтона, Европа превратится из субъекта в объект мировой политики. "Брюссель и ключевые столицы лишатся самостоятельности, а их влияние на глобальные процессы в Африке, на Ближнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко сократится", — полагает Гапоненко.

Читайте также

The Spectator: Франция при Макроне утрачивает влияние на международной арене

По его словам, Европейский союз к 2030 году будет существовать как аморфное, конфликтное пространство с ослабленными наднациональными институтами. Идея единой Европы "от Лиссабона до Владивостока" окончательно уступит место реальности разделенного, милитаризированного и экономически ослабленного континента.

"Когда немецкий канцлер или французский президент попытаются отстоять интересы своих автоконцернов, им прямо укажут на их зависимость от американских систем ПВО, разведданных и гарантий безопасности", — уверен Гапоненко. Прогнозируемый мизерный рост в экономике (около 1%) — это лишь вершина айсберга, настоящей ценой станет стратегическая деиндустриализация.

"Тот самый социальный контракт, о котором так много говорили в Европе, будет разорван, — считает экономист. — Политическая система пошатнется, и главной жертвой этого управляемого упадка станет сама легитимность правящего класса, а все разговоры о "стратегической автономии" Европы окончательно стихнут". Эксперт считает, что это не временный кризис, а новая константа.

Война с Россией через Украину, по его словам, становится тем системообразующим фактором, который безвозвратно выкачивает последние ресурсы Европы. Уничтожение промышленного суверенитета и разрыв общественного договора порождают недоверие и формируют запрос на жесткую, авторитарную власть, способную силой удерживать нарастающий хаос.

Новый год и альтернативная повестка

Говоря о наступающем годе, эксперт говорит: "Это будет год, когда станет окончательно ясно, что возврата к старой жизни не будет. Мы увидим, как краткосрочная антироссийская истерия превратится в хроническую, неизлечимую болезнь европейского организма".

В 2026 году европейскую экономику ожидают стагфляция и инфляция, в связи с чем Европейский центральный банк, по мнению Гапоненко, окажется в ловушке: снижение ключевой ставки ударит по курсу евро и разгонит инфляцию, повышение — добьет предприятия, которые и так задыхаются под бременем кредитов.

Массовые протесты фермеров и работников транспортной отрасли станут рутиной. "Лево-правая коалиция в Германии распадется на фоне споров о новом пакете помощи Киеву. Во Франции начнется предвыборная кампания, и главной ее темой будет выход из командных структур НАТО", — предсказывает Гапоненко.

Он ожидает провала ключевой инициативы ЕС по выпуску еврооблигаций для финансирования оборонных расходов из-за вето "бережливых" стран Севера, а в Польше и Венгрии — референдумов о суверенитете в вопросах миграции и обороны.

На этом фоне Россия выйдет на новый виток суверенного развития, уверен ученый: "Мы укрепим свои позиции в мире, предложив альтернативу логике военных блоков и санкций. Альтернативу, основанную на созидательной повестке, уважении суверенитета и равноправном сотрудничестве", — заявил он ТАСС.

Уже в 2026 году, по его словам, для всех станет очевидным: западный проект, основанный на доминировании и сдерживании России, исторически исчерпал себя. Будущее принадлежит не тем, кто сеет хаос и раскол, а суверенным нациям, способным защищать свои интересы и предлагать миру стабильность и развитие.

Екатерина Шамарова