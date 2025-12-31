Лукашенко: недружественные страны могут готовить теракт против Путина

Президент Белоруссии подчеркнул, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине необходимо проявлять осторожность

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что разведка республики информировала о возможности подготовки теракта против российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее белорусский лидер отметил, что предостерегал своего российского коллегу от поездки в ЮАР на саммит БРИКС.

"Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор", - приводит агентство слова белорусского лидера. Александр Лукашенко также похвалил белорусскую разведку. По его словам, информация о подготовке террористического акта против президента Российской Федерации появилась еще на уровне сплетен.

Белорусский лидер подчеркнул, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине необходимо проявлять осторожность. "И я ему часто говорю: "Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо - они к тебе прилетят", - отметил Лукашенко. "И я сегодня подумал о том, что насколько я был прав, когда предупреждал его и предостерегал. Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина - все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно", - сказал белорусский лидер.