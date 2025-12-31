В УВКПЧ ООН отказались комментировать попытку Киева атаковать резиденцию Путина

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сослались на неподтвержденность данных

ЖЕНЕВА, 31 декабря. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказалось комментировать попытку Киева ударить беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сославшись на неподтвержденность данных.

"Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены", - говорится в заявлении управления, полученном в ответ на запрос ТАСС.

Ранее постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк продолжают упорно хранить молчание после инцидента, что говорит об ангажированности этой структуры. По словам дипломата, отсутствие реакции будет равносильно "покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.