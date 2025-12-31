ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Эстонии надеется, что повреждение кабеля на Балтике было случайным

Алар Карис заявил, что ситуацию прояснит расследование
16:56

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис надеется, что подводный телекоммуникационный кабель компании Elisa в Финском заливе был поврежден случайно.

"Меня беспокоит информация о повреждении [кабеля] <...>. Надеюсь, это не было умышленным действием, но расследование прояснит ситуацию", - написал он в X.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны проводят инспекцию судна, предположительно повредившего кабель. Полиция Финляндии отметила, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии. 

