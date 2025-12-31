Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий

Президент Франции также отметил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен оставаться на посту президента до конца своих полномочий, истекающих в 2027 году.

Читайте также Он низко пал: рейтинг Макрона устремился в пике

"Я буду работать до последней секунды, каждый день стараясь соответствовать мандату, который доверили мне граждане Франции", - сказал Макрон в своем новогоднем обращении к согражданам, трансляция которого велась на странице президента в X.

Президент Франции отметил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах. "В конце 2026 года, когда придет время, постепенно начнется президентская кампания 2027 года - первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие", - указал глава государства.

По его словам, он намерен "сделать все, чтобы президентские выборы прошли максимально спокойно, в особенности без какого-либо иностранного вмешательства".

Говоря о задачах предстоящего года, Макрон также заявил, что уже "на первой неделе января правительству и парламенту предстоит прийти к согласию, чтобы утвердить государственный бюджет".

Макрон находится на посту президента с 2017 года. В соответствии с конституцией республики он не может баллотироваться на третий срок.