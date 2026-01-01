Tasnim: протестующие в Хамадане сожгли Коран и напали на мечеть

По информации агентства, участников беспорядка остановили правоохранители

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 1 января. /ТАСС/. Группа протестующих в городе Хамадан сожгла Коран вместе с другими религиозными книгами, еще одна группа участников беспорядков осуществили нападение на мечеть. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, в четверг вечером, 1 января, в районе Садаф города Хамадан протестующие сожгли несколько религиозных книг, включая Коран. Другая группа протестующих, состоящая примерно из 20 человек, попыталась напасть на мечеть в городе, но прибывшие силы правопорядка помешали им осуществить задуманное.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. В среду группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.