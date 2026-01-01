Медведчук: при Зеленском у Украины нет права на существование как государства

Глава движения "Другая Украина" отметил, что "украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Нынешняя Украина при террористическом режиме Владимира Зеленского не имеет права на существование как государство, украинский народ должен будет сделать выбор. Об этом заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области.

Медведчук обратил внимание, что в нарушение норм международного права, положений Женевской Декларации о борьбе с терроризмом 1987 года, предписаний Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 года, "группа лиц во главе с Владимиром Зеленским, узурпировавшая власть в Украине, прибегает к совершению террористических актов на территории Российской Федерации, сопряженных с преднамеренным убийством гражданского населения, что является государственным терроризмом, а само государство - государством-террористом". "Такое государство не имеет права на существование. Оно подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее", - подчеркнул он.

След преступлений Зеленского

По словам Медведчука, атака ВСУ на гостиницу в Хорлах Херсонской области, в ходе которой погибли 24 человека, в том числе дети, - "это очередная показательная казнь мирного населения". "Кровавый клоун продолжает физически устранять всех, кто, как его одурманенному наркотическими веществами мозгу кажется, стоит у него на пути. Количество жертв наркофюрера среди мирного населения продолжает расти, поэтому, какого бы миротворца Зеленский из себя ни строил, за ним тянется кровавый след его страшных преступлений", - подчеркнул он.

"Нелегитимный и неонацисты хотят запугать мирное население России массовыми казнями граждан, сознательно выбравших Россию своей Родиной. Подобными зверствами они хотят отомстить им за их свободный выбор, что противоречит всем нормам международного права", - добавил Медведчук.