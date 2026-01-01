Маск считает, что победа радикальных левых станет концом для США

Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества, отметил американский предприниматель

Илон Маск © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. США пропадут, если радикальные левые победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Такое мнение выразил 1 января американский предприниматель Илон Маск.

"Америке конец, если радикальные левые одержат победу. Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка", - написал он на своей странице в X.

Таким образом миллиардер прокомментировал сообщения о том, что он оказывает финансовую поддержку Республиканской партии, чтобы помочь ей одержать победу на выборах в ноябре и сохранить контроль над обеими палатами Конгресса США.

В середине декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Как отмечал портал, это свидетельствует о потеплении отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта, произошедшего летом прошлого года.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия как правило терпит на промежуточных выборах поражение.