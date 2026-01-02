Мадуро: ВС Венесуэлы гарантируют территориальную целостность страны

Президент подчеркнул, что у республики есть все необходимые ресурсы и механизмы для защиты суверенитета

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Национальная система обороны Венесуэлы полностью гарантирует территориальную целостность страны и безопасность населения. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

"Национальная система обороны, которая объединяет народные, военные и полицейские силы, гарантировала и гарантирует территориальную целостность, мир в стране и использование всех наших территорий, наш народ находится в безопасности и живет в мире", - сказал глава государства, комментируя якобы нанесенный военными США удар по венесуэльской территории.

Мадуро подчеркнул, что власти страны располагают всеми необходимыми ресурсами и механизмами для защиты суверенитета Венесуэлы и поддержания стабильности на всей ее территории.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в декабре нанесло удар по порту на побережье Венесуэлы, якобы задействованному в контрабанде наркотиков. По словам источников издания, ЦРУ атаковало беспилотником удаленный порт на побережье Боливарианской республики. Во время атаки людей на объекте не было, в результате удара пришвартованные суда и сам порт были уничтожены. Поддержку в получении разведывательных данных ведомству оказывали Силы специальных операции США.