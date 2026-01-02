Мадуро заявил, что у него был только один разговор с Трампом

Это было в ноябре 2025 года, беседа длилась около 10 минут и прошла в уважительной атмосфере, сообщил президент Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что последний раз разговаривал с американским коллегой Дональдом Трампом в ноябре 2025 года.

"Я видел спекуляции о том, что был второй разговор. У нас был только один разговор - он (Трамп - прим. ТАСС) позвонил мне 21 ноября из Белого дома, когда я был во дворце Мирафлорес", - сказал он в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Мадуро отметил, что разговор длился около 10 минут и прошел в уважительной атмосфере. "Первое, что он мне сказал, - господин президент Мадуро", - добавил венесуэльский лидер. В то же время он признал, что, хотя разговор прошел хорошо, "развитие событий после него не было приятным".

29 декабря прошлого года Трамп заявил, что состоявшийся у него недавно разговор с Мадуро не принес ощутимых результатов. В ответ на уточняющий вопрос он сказал, что беседа состоялась "сравнительно недавно".